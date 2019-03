Lagerhuis verwerpt deel brexitakkoord May

vrijdag 29 maart 2019 , 15:44

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke brexit te regelen.

Het Lagerhuis had de volledige brexitdeal van premier Theresa May eerder twee keer weggestemd. De regering bracht dit keer maar een deel van de overeenkomst in stemming. In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken verwerkt over zaken als de overgangsperiode na de brexit en de rechten van burgers.

