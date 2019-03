Independent Group wordt partij Change UK

vrijdag 29 maart 2019 , 14:28

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement is binnenkort een nieuwe partij rijker. The Independent Group, onlangs gevormd door elf afgevaardigden die zich uit protest hebben afgescheiden van Labour en de Conservatieven, laat zich officieel inschrijven om eind mei mee te kunnen doen aan de Europese verkiezingen. Deelname is aan de orde als de brexit voor langere tijd wordt uitgesteld.

De 'Onafhankelijken' in het Lagerhuis, onder wie de charismatische woordvoerder Chuka Umunna, maken zich sterk voor een nieuw referendum over het al dan niet vertrekken uit de Europese Unie. De naam van de nieuwe pro-Europese partij wordt 'Change UK - The Independent Group'. Heidi Allen is volgens de media aangewezen als voorlopig leider.

