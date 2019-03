Meer Nederlandse hulp na cycloon Afrika

vrijdag 29 maart 2019 , 13:26

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet geeft via het Nederlandse Rode Kruis nog eens 1,7 miljoen euro voor hulpverlening na de cycloon Idai, die de Afrikaanse landen Mozambique, Zimbabwe en Malawi zwaar heeft getroffen. Daarnaast zijn Nederlandse waterexperts afgereisd naar het rampgebied om missies van de VN en EU te ondersteunen.

Dat meldt minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Vorige week was al bekendgemaakt dat Nederland via hulporganisaties 3,5 miljoen euro bijdraagt aan noodhulp in het rampgebied, met name voedsel, water en onderdak voor de getroffenen. ,,Verder steunen wij tal van VN-organisaties die daar al zijn'', zegt Kaag.

Naar schatting zijn zo'n drie miljoen Afrikanen getroffen door het natuurgeweld, waarvan het dodental nu al in de vele honderden loopt. De VN heeft opgeroepen meer hulp te sturen. Kaag zegt dat het kabinet blijft kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en of de Nederlandse hulp verder kan worden uitgebreid. ,,Wij werken mee'', aldus de minister.

De Nederlandse kerken hebben in een week tijd met Kerk in Actie ruim 850.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van Idai. Met dat geld kunnen lokale kerken onder meer kleding, water en medicijnen verstrekken aan de mensen die door het natuurgeweld zijn getroffen.

Artsen zonder Grenzen meldde dat de hulporganisatie in de Mozambikaanse havenstad Beira, waar de cycloon een ravage aanrichtte, dagelijks ruim tweehonderd cholerapatiënten behandelt. In de komende dagen opent AzG in Beira een groot cholerabehandelcentrum om nog meer patiënten te kunnen helpen.

Terug naar boven