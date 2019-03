Lagerhuis maakt zich op voor brexitstemming

vrijdag 29 maart 2019 , 11:43

Bron: parliamentary.uk

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis maakt zich op voor een cruciale stemming over de brexit. De regering legt dit keer een deel van de brexitdeal met de EU voor aan de parlementariërs, in plaats van het volledige akkoord. Als zij voor stemmen, kan het land tot 22 mei in de Europese Unie blijven om een ordelijke brexit te regelen.

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Omdat de tijd dringt, kiest de regering nu voor een nieuwe aanpak. Parlementariërs mogen dit keer alleen stemmen over het 585 pagina's tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden, niet over de veel kortere bijbehorende 'politieke verklaring' over de toekomstige relatie.

De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de brexit verleend tot 22 mei, maar de Britten hebben daar alleen recht op als ze het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week goedkeuren. Als parlementariërs vrijdag tegen stemmen, vervalt die afspraak en moeten de Britten voor 12 april aan de EU laten weten hoe het verder moet. Ze kunnen bijvoorbeeld weer om uitstel vragen of zonder deal de EU verlaten.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een 'ja' betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord ,,noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren'', aldus een woordvoerder.

Volgens waarnemers tekent zich in het Lagerhuis nog steeds geen meerderheid af voor de volledige deal van May. Door delen van het akkoord nu los van elkaar aan parlementariërs voor te leggen, omzeilt de regering ook een blokkade van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij stak eerder nog een stokje voor een derde stemming over de volledige brexitdeal, omdat die volgens hem niets nieuws bevatte.

