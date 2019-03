Facebook houdt verkiezingsreclame in de gaten

vrijdag 29 maart 2019 , 0:01

VERKIEZINGEN

LONDEN (ANP) - Facebook gaat rond de Europese verkiezingen scherp letten op politieke reclames op zijn sociale netwerken Facebook en Instagram. Zo moeten partijen die dergelijke reclames willen plaatsen eerst hun identiteit laten verifiëren. Ook wil Facebook voorkomen dat reclames in één Europese lidstaat geplaatst kunnen worden door iemand uit een andere lidstaat of zelfs van buiten de Europese Unie.

Behalve politieke partijen en politici houdt Facebook ook verkiezingsthema's in de gaten. Als reclames daar over gaan, kunnen ze op extra aandacht rekenen van het bedrijf. Verkiezingstoezichthouders kunnen bovendien klagen als ze iets zien dat niet door de beugel kan.

Facebook zegt veel geleerd te hebben van onder meer verkiezingen in de Verenigde Staten en het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk. Na onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen en dat referendum werd het socialemediabedrijf ervan beschuldigd dat het te makkelijk nepnieuws presenteerde aan gebruikers. Ook maakte Facebook het te makkelijk voor buitenlandse partijen om verkiezingen te beïnvloeden door reclames in te kopen.

Verder zorgt het bedrijf dat alle politieke advertenties op een openbare site worden bijgehouden. Op deze zogenoemde Ad Library kan iedereen kijken welke partijen advertenties hebben geplaatst en door welke bevolkingsgroepen die zijn gezien. Daarbij maakt Facebook onderscheid naar leeftijd, geslacht en locatie. Op welke groepen de advertenties oorspronkelijk gericht waren, wat bij Facebook tot in detail kan worden aangegeven, houdt het bedrijf geheim.

