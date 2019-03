Verzet tegen EU-regel voor WW-export groeit

donderdag 28 maart 2019 , 18:48

BRUSSEL (ANP) - Het aantal lidstaten dat zich verzet tegen omstreden nieuwe EU-regels voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten is gegroeid. Dat bleek na afloop van een bijeenkomst van experts die zich in Brussel over de plannen, waar Nederland fel tegen is, heeft gebogen. Volgens EU-diplomaten is het echter nog niet genoeg om een besluit over de kwestie te blokkeren. De lidstaten stemmen er vrijdag over.

Tsjechië, Zweden en Oostenrijk hebben zich aangesloten bij de groep van vijf landen (Nederland, Duitsland, Luxemburg, België en Denemarken) die woensdag aan de bel trok. Werknemers die in een ander EU-land na minstens een maand werken onvrijwillig werkloos worden, krijgen volgens de EU-verordening het recht hun WW zes maanden mee te nemen naar eigen land, op basis van ook elders opgebouwd arbeidsverleden.

Den Haag is bang dat door deze regel de prikkel voor buitenlandse werknemers om werk te zoeken wegvalt omdat de Nederlandse uitkering veelal hoger is dan het salaris dat men thuis kan verdienen. Een motie van de SP donderdagmiddag om in Brussel aan de noodrem te trekken werd echter verworpen.

