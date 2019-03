Noord-Ierse DUP steunt May en haar deal niet

woensdag 27 maart 2019 , 22:10

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - De belangrijke gedoogpartner van de Britse premier Theresa May in het Lagerhuis, de Noord-Ierse DUP, is niet van plan de brexitdeal te steunen. De partij zal zich ook niet onthouden van stemming, aldus een van de parlementsleden woensdag.

De kans dat May haar deal door het Lagerhuis krijgt is daarmee uiterst klein geworden. Om een meerderheid te krijgen heeft May met haar minderheidsregering de steun van DUP nodig.

May kondigde woensdag aan af te vertrekken als premier als haar deal met de EU door het Lagerhuis wordt aangenomen. Inmiddels hebben veel Conservatieve partijleden die eerder tegen de deal waren, een ommezwaai gemaakt en aangekondigd voor te zullen stemmen. Onder hen zou ook Boris Johnson zijn. De vroegere minister van Buitenlandse Zaken was eerder fel tegen de overeenkomst.

