May belooft: na steun deal stap ik vóór volgende fase onderhandelingen op

woensdag 27 maart 2019 , 18:44

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May is bereid vroegtijdig op te stappen om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. Dat maakte ze bekend tijdens een bijeenkomst met haar Conservatieve partijgenoten.

,,Ik ben bereid eerder op te stappen dan ik van plan was'', stelde May volgens een verklaring van haar kantoor. Ze riep haar partijgenoten op haar deal te steunen ,,zodat we onze historische plicht kunnen doen''. Daarmee doelde ze op het eerbiedigen van de uitkomst van het referendum in 2016 door een ,,ordelijke brexit'' te regelen.

May vertelde volgens een ingewijde niet wanneer ze precies wil opstappen. De geplaagde premier ligt ook binnen haar eigen partij onder vuur om de wijze waarop ze het vertrek van haar land uit de EU aanpakt. Ze bereikte vorig jaar een akkoord met de EU, maar leed zware nederlagen toen ze die deal door het Lagerhuis probeerde te loodsen. May moest de EU uiteindelijk vragen de brexit uit te stellen.

May hoopt dat meer parlementariërs haar akkoord over de scheidingsvoorwaarden willen steunen nu ze haar vertrek in het vooruitzicht heeft gesteld. Het Verenigd Koninkrijk moet tijdens de overgangsperiode na de brexit nog met de EU gaan onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie. May laat zo zien dat zij dan niet aan de knoppen zit. Die taak valt dan toe aan haar opvolger.

De conservatieve leider erkende dat binnen haar partij wordt verlangd naar ,,een nieuwe benadering, en nieuw leiderschap, in de tweede fase van de brexitonderhandelingen''. Ze voegde toe dat zij dat niet in de weg wil staan. ,,Maar we moeten deze deal goedgekeurd krijgen en brexit leveren.''

