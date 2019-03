Den Haag en Berlijn voor minimumbelasting bedrijven

woensdag 27 maart 2019 , 17:43

DEN HAAG (ANP) - Nederland en Duitsland gaan internationaal samen optrekken voor de invoering van een minimumbelasting voor bedrijven. Die fiscale maatregel moet belastingontwijking voorkomen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft die afspraak gemaakt met de Duitse minister Olaf Scholz (Financiën).

,,Nederland gaat al een minimumbelasting invoeren met de bronbelasting. Maar om internationale belastingontwijking te voorkomen, is internationale samenwerking nodig. Want anders betaalt een bedrijf alsnog te weinig belasting, maar dan via een ander land", aldus Snel in een verklaring woensdag. Eerder zocht hij al steun in Parijs.

Nederland werd dinsdag door het Europees Parlement als belastingparadijs aangemerkt. Dat gebeurde op voorstel van de PvdA'er Paul Tang. Het kabinet is het volstrekt oneens met het besluit. Volgens Snel doet Nederland al veel tegen belastingontwijking. Op de zwarte lijst van fiscaal foute landen staan verder Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus.

