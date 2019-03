Voorzitter Lagerhuis Bercow: niet stemmen over zelfde brexitdeal

woensdag 27 maart 2019 , 17:31

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP) - De Britse regering mag de brexitdeal van premier Theresa May niet zomaar weer in stemming brengen. Daarvoor waarschuwde parlementsvoorzitter John Bercow, die eerder al een stokje stak voor een derde stemming over de overeenkomst met de EU. Hij zei woensdag de regering ,,niet moet proberen mijn uitspraak te omzeilen''.

Bercow zei dat hij heeft begrepen dat de regering de deal op donderdag of vrijdag misschien toch weer aan het parlement wil voorleggen. Hij waarschuwde ,,om misverstanden te voorkomen'' dat zijn eerdere uitspraak nog steeds van kracht is.

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Bercow torpedeerde eerder deze maand een derde stemming. Hij deed dat omdat het akkoord niets nieuws zou bevatten. De voorzitter oordeelde toen dat pas weer gestemd mag worden als de deal inhoudelijk op de schop is gegaan. Alleen de tekst aanpassen is niet voldoende.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen van de EU tot 12 april de tijd om een nieuwe keuze te maken.

Britse parlementariërs hebben ondertussen het initiatief naar zich toegetrokken. Ze stemmen woensdag over een serie alternatieve brexit-scenario's. De uitkomst van die 'indicatieve' stemming is niet bindend. Er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis misschien een kans maken.

Bercow heeft acht ingediende voorstellen geselecteerd waarover gestemd mag worden. Dat gebeurt naar verwachting omstreeks 20.00 uur Nederlandse tijd. De geselecteerde plannen lopen uiteen van een brexit zonder deal tot veel nauwere banden met de EU dan de regering wil.

Terug naar boven