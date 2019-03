EU: Golanhoogten geen onderdeel van Israël

woensdag 27 maart 2019 , 12:28

Bron: © Anton Bussemaker

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie erkent de bezette Golanhoogten niet als een deel van Israël. Het Europese standpunt over de status van het omstreden gebied is niet veranderd, meldt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring, zich beroepend op internationaal recht en resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

De verklaring is een reactie op de erkenning van de Verenigde Staten dat de Golanhoogten tot Israël behoren. Onder meer de Verenigde Naties, Syrië en Turkije spraken zich daar al negatief over uit.

Israël bezet de Golanhoogten sinds 1967, na de verovering van het gebied op Syrië. Israël lijfde het in 1981 in, maar dat is internationaal niet erkend. EU-president Donald Tusk zei vorige week al dat het standpunt van de EU niet zou veranderen.

