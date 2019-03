Maritieme EU-missie verder zonder schepen

woensdag 27 maart 2019 , 10:32

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - De Europese militaire operatie tegen mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee moet het voorlopig stellen zonder schepen. Vertegenwoordigers van de EU-landen zijn dat overeengekomen. De lidstaten kunnen er nog protest tegen aantekenen, maar ingewijden verwachten dat ze er ,,tandenknarsend'' mee zullen instemmen.

Italië wil niet dat schepen van Operatie Sophia opgepikte migranten op Italiaanse bodem afzetten zolang ze niet worden verdeeld over Europa. De missie blijft mensensmokkelaars wel vanuit de lucht in de gaten houden. Ook de Europese steun voor de Libische kustwacht blijft in stand.

Zonder besluit zou de missie zondag aflopen. De EU-landen vinden de operatie echter belangrijk en kwamen een verlenging van zes maanden overeen.

Sinds het begin in de zomer van 2015 hebben schepen van de missie zo’n 50.000 migranten opgepikt. Volgens de site van de operatie zijn momenteel een Spaans en een Italiaans marineschip actief, naast vier vliegtuigen en een helikopter.

Terug naar boven