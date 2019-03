Brussel wil analyse veiligheidsrisico's 5G

dinsdag 26 maart 2019 , 17:00

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie vraagt de EU-landen voor 30 juni de veiligheidsrisico’s van het beoogde 5G-internet te analyseren. Brussel wil vooral weten wat de meest kwetsbare factoren zijn van het snelle netwerk en waar veiligheidslekken grote gevolgen kunnen hebben.

Brussel wil dat het EU-agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ENISA vervolgens de informatie evalueert om een Europese ’5G-risicokaart’ op te stellen. Die zou voor oktober klaar moeten zijn.

EU-commissaris Andrus Ansip (Digitale Eengemaakte Markt): ,,5G gaat ons leven veranderen. Het datavolume zal enorm groeien. We moeten de gegevens van onze burgers en bedrijven beschermen. Er zijn zorgen over de nieuwe technologieën, en iedereen weet dat we het dan over China en Huawei hebben.''

Hij wees erop dat producenten in China wettelijk verplicht zijn met de veiligheidsdienst samen te werken. De EU is bang dat bij het toelaten van telecombedrijven als Huawei bij de aanleg van de 5G-netwerken via 'achterdeurtjes' in software bedrijfs- of staatsgeheimen hun weg kunnen vinden naar Peking.

Huawei zegt in een reactie de zorgen van de EU te begrijpen en zich ervoor in te zetten ,,om de uitrol van 5G in Europa een succes te maken.'' De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei vorige week in Brussel dat Peking bereid is samen te werken met Brussel om internationale normen voor cyberveiligheid op te stellen.

Elf EU-landen waaronder Nederland willen nog dit jaar de frequenties veilen voor 5G-internet, de opvolger van het huidige mobiele netwerk.

Terug naar boven