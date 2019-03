Minister zet in op beperken effecten WW-export

woensdag 27 maart 2019 , 8:17

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Een Europees plan voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten is niet meer te stoppen, maar het kabinet gaat zoeken naar manieren om de effecten ervan in Nederland te beperken. Dat zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) toe tijdens een ingelast debat in de Tweede Kamer.

De hele Kamer en het kabinet is tegen de regeling. Het ondermijnt het draagvlak voor Europa en het sociale zekerheidsstelsel, is de algemene opvatting. ,,Het is een graat in de keel", aldus Koolmees over de wetgeving waar sinds 2016 over is onderhandeld.

Arbeidsmigranten uit de EU kunnen de WW-uitkering straks langer meenemen naar hun eigen land. Volgens Kamer en kabinet valt dan de prikkel om werk te zoeken weg omdat de Nederlandse uitkering veelal hoger is dan het salaris dat men thuis kan verdienen. Naast Nederland zijn ook onder meer Duitsland, Luxemburg, België en Denemarken tegen.

In Brussel wordt woensdag door de lidstaten over het voorstel gestemd. Om dat te voorkomen zou Koolmees een noodremprocedure moeten beginnen, menen PVV, SP, SGP en 50PLUS. In dat geval gaat het voorstel terug naar de EU-regeringsleiders om het nog eens te bespreken.

Aan de voorwaarden voor die procedure wordt echter niet voldaan, aldus de minister. Bovendien zou het Nederlandse belangen op andere dossiers schaden. In de Kamer was ook geen meerderheid voor de noodremprocedure.

De oppositiepartijen waren helemaal niet overtuigd. ,,Waarom gooit de minister op voorhand de handdoek in de ring", vroeg Jasper van Dijk (SP). ,,Bij de Europese verkiezingen over twee maanden zal de afrekening komen", waarschuwde Corrie van Brenk van 50PLUS.

Koolmees gaat kijken hoe binnen de wet en regelgeving de gevolgen van de maatregel beperkt kunnen worden. Hij gaat ook onderzoeken hoe de handhaving bij de export van de werkloosheidsuitkering kan worden aangescherpt en geïntensiveerd.

De ruimere WW-regels maken deel uit van het streven om de sociale regels in de EU gelijk te trekken. Je kunt bij ontslag voortaan zes maanden WW exporteren, na zeker een maand werk en bij voldoende arbeidsverleden waar dan ook in de EU. Nu is het nog drie maanden WW vanaf de eerste dag. Het gaat Nederland naar verwachting 32 miljoen euro kosten, het dubbele van nu.

Terug naar boven