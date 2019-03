Koolmees doet toch ultieme poging om EU-plan WW te voorkomen

dinsdag 26 maart 2019 , 15:12

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zal er nog alles aan doen om het Europese plan voor ruimere WW-mogelijkheden voor arbeidsmigranten te voorkomen. Maar de kans dat het lukt is heel erg klein, erkende verantwoordelijk minister Wouter Koolmees. ,,De lobby tegen de WW-export loopt nog, maar de kans van slagen is niet heel erg groot.''

De lidstaten van de Europese Unie stemmen woensdag over het akkoord. De Tweede Kamer houdt dinsdagavond een ingelast debat, waarbij meerdere partijen willen dat Den Haag in Brussel aan de noodrem trekt. Maar Koolmees ziet daar geen brood in. Hij liet al weten dat het de onderhandelingspositie van Nederland bij andere belangrijke thema's zou schaden.

De bewindsman moest zich in de Tweede Kamer verdedigen tegen aantijgingen dat Nederland te weinig heeft gedaan om het plan tegen te houden. Onder meer regeringspartij VVD wil niet dat uitkeringen weglekken naar het buitenland, om daar te worden misbruikt ,,om vakantie te vieren''. Dit uitkeringstoerisme tart het rechtvaardigheidsgevoel, aldus Kamerlid Dennis Wiersma.

Er wordt nog via meerdere kanalen geprobeerd dit slechte en onverstandige plan te voorkomen, verzekerde Koolmees. Volgens hem heeft de regering zich vanaf het begin verzet.

De WW-export kan tot misbruik leiden door de grote verschillen in welvaart tussen Nederland en bijvoorbeeld Polen. Bij de keuze tussen 600 euro loon of 1200 euro uitkering per maand ,,weten wij wel wat die persoon gaat kiezen'', stelt Jasper van Dijk van oppositiepartij SP. Volgens hem zet Brussel ,,ons het mes op de keel.''

De ruimere WW-regels maken deel uit van het streven om de sociale regels in de Unie gelijk te trekken. Je kunt bij ontslag voortaan zes maanden WW exporteren, na zeker een maand werk en bij voldoende arbeidsverleden waar dan ook in de EU. Nu is het nog drie maanden WW vanaf de eerste dag. Het gaat Nederland naar verwachting 32 miljoen euro kosten, het dubbele van nu.

Terug naar boven