May spreekt vanavond Conservatieve parlementariërs toe

dinsdag 26 maart 2019 , 14:27

LONDEN (ANP/RTR) - Premier Theresa May spreekt woensdag 18.00 uur onze tijd haar Conservatieve partijgenoten in het parlement toe. Ze komt bijeen met alle Conservatieve 'backbenchers', oftewel de parlementariërs die geen speciale functie bekleden zoals minister of commissievoorzitter. Een van hen suggereerde dinsdag dat May gaat vertellen wanneer ze haar ontslag indient.

May wil graag nog een laatste poging doen om haar basisovereenkomst met de Europese Unie over het vertrek dit voorjaar van het Verenigd Koninkrijk aangenomen te krijgen. Maar half januari kwam ze 231 stemmen tekort om haar deal door het Lagerhuis te loodsen en eerder deze maand nog 150. De EU eist dat de Britten met dit in lange onderhandelingen bereikte akkoord instemmen.

Sommige uitgesproken Conservatieve tegenstanders van de brexitdeal overwegen volgens Britse media haar plan alsnog te steunen, omdat anders het enige alternatief een brexit lijkt zonder afspraken met de EU. Woensdagavond stemt het Lagerhuis over alternatieven voor het brexitbeleid van May.

Het is een drieste stap van het parlement de regie over de brexit in eigen handen te nemen. Het is weer een blamage voor May maar die heeft via haar woordvoerder laten weten dat ze ,,constructief aan dit proces zal meewerken''. Parlementariërs willen alle brexitopties doornemen. Ze hopen dan na een reeks stemmingen dat een meerderheid achter een brexitstrategie staat. Probleem blijft dat de EU de deal van May wil en de brexit 22 mei moet zijn.

De parlementariërs bekijken of het land op de valreep moet afzien van de brexit, een nieuw referendum gaat houden, toch de deal van May slikt of een zachtere brexit dan die deal van May gaan proberen te regelen.

