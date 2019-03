Macron: Europa moet meer met China samenwerken

dinsdag 26 maart 2019 , 13:33

Bron: flickr/World Economic Forum

PARIJS (ANP/DPA) - De Franse president Emmanuel Macron heeft opgeroepen samen te werken met de economische grootmacht China ondanks de meningsverschillen die er zijn. Een politiek van isolatie leidt tot niets, zei Macron dinsdag na een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Parijs. Aan tafel zaten ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.

,,Samen willen we een vernieuwd multilateraal raamwerk creëren dat eerlijker en evenwichtiger is", zei Macron na de vergadering van een uur in het Élysée-paleis. Een samenwerking die is gericht op versterking van internationale instellingen en overeenkomsten, aldus de president. Macron onderscheidt zich daarmee van de Verenigde Staten, die een handelsoorlog voeren met China.

Xi pleitte op zijn beurt voor een vertrouwensrelatie tussen Europa en China, ondanks de concurrentie. Vertrouwen is de belangrijkste bindende factor in de internationale betrekkingen, zei Xi. Hij benadrukte dat internationale wrijving en mondiale uitdagingen toenemen. ,,Dat is waarom je moet samenwerken. Je zit in dezelfde boot en deelt op veel gebieden dezelfde interesses, aldus Xi.

Xi was maandag al ontvangen door Macron in de Franse hoofdstad. De Europese ontmoeting is geen toeval, want Macron heeft een uitgesproken Europese benadering van de betrekkingen met de enorme economische macht China.

