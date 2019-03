Lagerhuis trekt brexit-initiatief naar zich toe

maandag 25 maart 2019 , 23:15

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis maakt de weg vrij voor een niet-bindende stemming over verschillende brexitopties. Parlementariërs hebben met 329 tegen 302 stemmen een amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Het voorstel van de Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour moet het mogelijk maken woensdag te debatteren en stemmen over allerlei scenario's, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als 'indicatieve stemmingen'.

Doorgaans gaat de regering over de parlementaire agenda, maar het Lagerhuis trekt nu dus het initiatief naar zich toe. Parlementariërs hebben tot dusver twee keer tegen de brexitdeal van premier Theresa May gestemd. Zij erkende maandag dat het momenteel niet zinvol is haar deal weer in stemming te brengen. Er zou nog steeds te weinig steun zijn.

