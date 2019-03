May: nog steeds onvoldoende steun voor deal

maandag 25 maart 2019 , 16:57

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May denkt niet dat in het Lagerhuis momenteel voldoende steun bestaat voor haar brexitdeal. Toch blijft ze vasthouden aan de overeenkomst die ze sloot met de Europese Unie.

,,Tot mijn spijt heb ik moeten vaststellen dat er onder de huidige omstandigheden onvoldoende steun is in het Lagerhuis om de deal een derde keer voor te leggen'', zei May maandag in het parlement. Dat heeft haar deal al twee keer weggestemd. De premier hoopt dat deze week weer kan worden gestemd. Ze zoekt nog naar meer parlementaire steun.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen van de EU tot 12 april de tijd om een nieuwe keuze te maken.

