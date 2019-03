Weer geld uit Brussel voor infrastructuur

maandag 25 maart 2019 , 13:03

DEN HAAG (ANP) - Nederland krijgt dit jaar 23 miljoen euro subsidie uit Brussel voor infrastructuur. Zo komt er 4 miljoen euro voor beveiligde truckparkeerplaatsen bij snelwegen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg en 10 miljoen euro om de overslag van goederen in de binnenvaart en op het spoor te verbeteren. Naar de bouw van 75.000 fietsparkeerplekken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht vloeit 3 miljoen.

De subsidies zijn bedoeld om binnen de Europese Unie tot één grensoverschrijdend hoofdnetwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht. Wat betreft de parkeerplaatsen, komen er 800 plekken voor langparkeren bij in Rotterdam, Asten en Venlo en op de nieuwe truckparking de Kilt bij Dordrecht. Er is ook geld voor een parking voor 250 trucks bij Borsele.

Bij de grote snelwegen van en naar de Rotterdamse haven is veel behoefte aan extra plaatsen op beveiligde truckparkings met voorzieningen, aldus minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). ,,We ontlasten daarmee de overvolle verzorgingsplaatsen direct aan de snelwegen die alleen bedoeld zijn om kort te parkeren. Het helpt ook om de problemen aan te pakken met vrachtwagens die nu op de vluchtstrook langs de snelweg worden geparkeerd.''

