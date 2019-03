Het maartnummer van de Hofvijver: Macron in Europa

maandag 25 maart 2019 , 12:53

Bron: The Council of the European Union

"Het is vrij uniek dat een Europese politicus op Europees niveau campagne voert." Op 5 maart publiceerde de Franse president Macron een opiniestuk dat in kranten in alle lidstaten van de EU verscheen. Hoe succesvol is de politiek van Macron tot nu toe? In het maartnummer van de Hofvijver gaat dr. Niek Pas hierop in.

En hoe gaat het nu verder met de brexit? De EU heeft toegezegd uitstel te verlenen tot 22 mei, mits de Britten instemmen met de Withdrawal Agreement. De Speaker stak vorige week echter een stokje voor een derde stemming over de deal. Zal er nogmaals over de deal van premier May worden gestemd? En wat als deze opnieuw wordt verworpen?

Verder komen in deze Hofvijver de parlementaire enquête over gaswinning in Groningen en de Europese discussie over de zomertijd aan bod. Kortom, een afwisselend nummer over Europese politiek.

