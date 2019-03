Britse regering bespreekt ingrijpen Lagerhuis

maandag 25 maart 2019 , 10:15

Bron: Parliamentray: Deryc R Sands

LONDEN (ANP/RTR) - Britse ministers overleggen voorafgaand aan een bijeenkomst met premier Theresa May over plannen in het parlement om het brexitbeleid uit handen van de regering te nemen. De bijeenkomst met May is om 11.00 uur Nederlandse tijd. May heeft nog niet gezegd of ze het aandurft haar brexitakkoord deze week voor de derde keer in stemming te brengen.

May heeft zondag overleg gevoerd met partijgenoten uit de Conservatieve Partij die tegen haar akkoord met de EU zijn. Britse media meldden maandag dat er geen aanwijzingen zijn dat May voldoende steun heeft en dat haar positie daarom wankelt.

Parlementariërs willen mede daarom het initiatief overnemen. De Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin, en Hilary Benn van Labour, hebben een voorstel ingediend waarmee het parlement zelf het brexitbeleid op de agenda zet. Als dit maandagavond wordt aangenomen, willen ze woensdag alle brexitopties in het Lagerhuis doornemen.

Dat zijn: op de valreep afzien van de brexit, een nieuw referendum over een brexitakkoord, toch de deal van May aannemen, een zachtere brexit dan de deal van May door het land in een douane-unie met de EU te houden, een vrijhandelsakkoord zoals Noorwegen met de EU heeft of een no-dealbrexit.

Terug naar boven