ING-baas: bonusregels drempel bij brexitbanen

maandag 25 maart 2019 , 7:53

Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - De strengere bonusregels voor de Nederlandse bankensector vormen een barrière voor het aantrekken van financiële banen na de brexit. Dat zegt ING-topman Ralph Hamers in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times.

Hamers stelt dat de striktere bonusregels in Nederland als afschrikmiddel werken voor banen in de bancaire sector na de brexit. De Nederlandse regels schrijven voor dat de bonus niet hoger mag zijn dan 20 procent van het vaste salaris. In de gehele Europese Unie is dit maximaal 100 procent van het vaste salaris.

Volgens Hamers zal Nederland hierdoor de race verliezen als het gaat om het winnen van werkgelegenheid na het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Nederland is in een concurrentiestrijd verwikkeld met steden als Frankfurt, Parijs en Dublin bij het binnenhengelen van financiële bedrijven en werknemers die Londen verlaten vanwege de brexit.

,,Als je denkt dat zakenbankiers en mensen die werken op de financiële markten worden aangespoord door variabel loon, dan is Amsterdam niet de natuurlijke plaats om uit te breiden'', aldus Hamers. Hij erkent dat beloningsbeleid een gevoelig onderwerp is in de Nederlandse maatschappij, maar blijft van mening dat de striktere bonusregels zorgen voor een concurrentienadeel voor ons land.

Financieel directeur Clifford Abrahams van ABN AMRO denkt niet dat de bonusregels zullen veranderen om handelsplatformen naar Amsterdam te lokken. Mogelijk kan Amsterdam wel een centrum voor andere delen van de financiële sector worden, denkt Abrahams.

ING praat beleggers maandag bij op een speciale beleggersdag in het Duitse Offenbach am Main, dicht bij Frankfurt. Het financiële concern heeft de indruk met zijn strategie op de goede weg te zijn. ING houdt dan ook vast aan zijn belangrijkste doelstellingen voor de winstgevendheid.

Komende jaren wil de bank verder groeien. ING heeft onder meer de ambitie om het aantal klanten dat meer dan één dienst afneemt bij de bank, de zogeheten primary retail customers, te laten toenemen tot meer dan 16,5 miljoen in 2022. Vorig jaar waren dit er nog 12,5 miljoen.

