Ministers spreken steun uit voor geplaagde May

zondag 24 maart 2019 , 18:30

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse milieuminister Michael Gove zei op zondag dat minister-president Theresa May ,,absoluut" zijn steun had.

,,Ik denk dat het niet het moment is om de kapitein van het schip te veranderen, en de premier heeft de juiste koers uitgezet door ervoor te zorgen dat we een overeenkomst hebben die het mandaat voor het referendum honoreert," zei hij.

Ook de minister van Financiën, Philip Hammond, sprak zich publiekelijk uit voor het aanblijven van May. Het wegsturen van de eerste minister lost niets op, zei hij.

De adhesiebetuigingen zijn een reactie op een artikel in The Sunday Times waarin werd geschreven dat een coup tegen May aanstaande was. Opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken'', zou een van de ministers hebben voorspeld.

