Massale anti-brexitbetoging in Londen

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Anti-brexitbetogers trekken massaal door Londen om een een nieuw referendum te eisen over het Britse vertrek uit de EU. Demonstranten vullen de straten in het centrum en dragen spandoeken bij zich met met teksten als ,,de beste deal is geen brexit'' en ,,we eisen een nieuwe volksraadpleging''.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies zijn afgereisd naar de Britse hoofdstad, maar volgens de organisatoren gaat het om meer dan een miljoen mensen. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren.

,,We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen'', legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit. Zij was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. ,,Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp'', vervolgt ze. ,,Het zal moeilijker worden om een baan te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.''

Bij de manifestatie zijn ook veel politici aanwezig. Burgemeester Sadiq Khan van Londen, de Schotse premier Nicola Sturgeon en vicevoorzitter Tom Watson van oppositiepartij Labour spraken de menigte toe. Watson zei bereid te zijn alsnog voor de brexitdeal van premier Theresa May te stemmen, mits zij bereid is er vervolgens een referendum over uit te schrijven.

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden lid blijven van de Unie. Het is inmiddels bijna drie jaar later, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de brexit precies moet plaatsvinden. Het Lagerhuis heeft de deal van May al twee keer verworpen.

De tegenstanders van de brexit, die ook wel remainers ('blijvers') worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum. ,,Ik zou er anders over denken als dit een goed gemanaged proces was en als de regering verstandige besluiten zou nemen. Maar het is een enorme chaos'', klaagt betoger Gareth Rae (59) uit Bristol.

