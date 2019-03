Haven Rotterdam: klaar voor harde brexit

zaterdag 23 maart 2019 , 8:00

Bron: © Hans Nielen

ROTTERDAM (ANP) - Hopen op het beste, maar voorbereiden op het ergste. Dat is het motto van de haven van Rotterdam en de autoriteiten met het oog op een mogelijke harde brexit. Het Havenbedrijf, de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben zich in ieder geval tot in de puntjes voorbereid, zo komt naar voren uit een perspresentatie in de grootste haven van Europa over de brexit.

,,We kunnen geen risico's nemen om niet voorbereid te zijn. We zijn altijd uitgegaan van een worstcasescenario'', verklaart Mark Dijk, manager externe zaken van het Havenbedrijf.

Dagelijks gaan via de haven circa 3000 vrachtwagens en aanhangers van en naar het Verenigd Koninkrijk. Een no-dealbrexit zal leiden tot veel extra papierwerk, inspecties en paspoortcontroles. Het Havenbedrijf schat dat dagelijks 400 trucks hun papierwerk niet op orde zullen hebben. Om verstoring te voorkomen zijn vijf extra parkeerterreinen ingericht met ruimte voor meer dan 700 trucks. Die kunnen daar dan maximaal 24 uur staan om papieren alsnog te regelen. ,,Het was een lastig proces om extra parkeerplaatsen te regelen, bijvoorbeeld vanwege veiligheid en omwonenden'', aldus Dijk.

Er is ook een intensieve campagne gevoerd om vervoersbedrijven te waarschuwen dat grenspapieren in orde moeten zijn. Daarbij werden folders in acht verschillende talen uitgedeeld aan truckchauffeurs en werd contact gelegd met transporteurs in heel Europa. Verder kunnen transportbedrijven met behulp van speciale software voorkomen dat ze problemen met papieren krijgen bij de ferry's naar het Verenigd Koninkrijk. ,,We hebben alles geprobeerd'', zegt Dijk.

De douane en de NVWA hebben honderden extra mensen, zoals douaniers en dierenartsen aangenomen om de toename van inspecties aan te kunnen vanwege de brexit. ,,We zijn al twee jaar aan het voorbereiden. Het werven van dierenartsen was lastig, maar we hebben vertrouwen in de eigen capaciteit'', stelt Liesbeth Kooijman, hoofd importkeuring van de NVWA.

Douanedirecteur Nanette van Schelven meldt dat alle betrokken partijen hun uiterste best hebben gedaan om verstoringen door de brexit zo veel mogelijk te voorkomen. ,,Er komt een grens met het Verenigd Koninkrijk, met of zonder deal. Het is echt een grote uitdaging voor de douane'', zegt Van Schelven.

Als de brexit uiteindelijk zou leiden tot invoerheffingen dan kan dat volgens Dijk op langere termijn een verlies van 30 tot 40 procent van de handelsstroom van en naar het Verenigd Koninkrijk via Rotterdam opleveren. ,,We hopen nog altijd op afstel. We zien namelijk geen winstpunten in de brexit.''

