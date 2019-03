EU wil meer markttoegang van China

vrijdag 22 maart 2019 , 20:03

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU wil een sterke economische relatie met China maar Peking moet Europese bedrijven dezelfde kansen gunnen als het om markttoegang en openbare aanbestedingen gaat. De EU-leiders zijn het tijdens hun top in Brussel eens geworden dat deze wederkerigheid de kern moet zijn van de Europese China-strategie.

,,De EU moet zich eensgezind en zelfbewust opstellen. De EU is een krachtig handelsblok, dat moeten we als machtsmiddel inzetten'', zei premier Mark Rutte na afloop van de EU-top in Brussel. Het was voor het eerst dat de EU-leiders discussieerden over hoe de EU met China moet omgaan. Volgende maand is er een EU-Chinatop in de Belgische hoofdstad.

De 28 namen vrijdag een actieplan van de Europese Commissie aan. Ze overwegen onder meer maatregelen in te stellen voor openbare aanbestedingen in de EU om landen als China alleen mee te laten dingen als dat omgekeerd ook voor de EU in China geldt. ,,We moeten zo min mogelijk naïef zijn'', aldus de premier, doelend op de toenemende Chinese investeringen in de EU, vaak met staatssubsidies, en vaak in strategisch belangrijke sectoren.

Volgens de Franse president Emmanuel Macron is het nodig dat de EU ,,wakker wordt''. Dinsdag ontvangt hij de Chinese president Xi Jinping in Parijs. Bij de ontmoeting zijn ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en bondskanselier Angela Merkel present. Volgens Macron is China een ,,systeemrivaal'' en moeten de EU-lidstaten het land gecoördineerd benaderen. Xi ondertekent zaterdag in Rome een deal met de Italiaanse regering over investeringen in de infrastructuur in Italië.

