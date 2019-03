Miljoenen tekenen petitie tegen brexit

vrijdag 22 maart 2019 , 14:07

LONDEN (ANP) - Een onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is in nog geen drie dagen tijd al meer dan drie miljoen keer ondertekend. De site met deze petitie is van het Britse parlement, dat in debat moet over alle petities die meer dan 100.000 handtekeningen krijgen. De site werd overspoeld door ondertekenaars en raakte daardoor donderdag enige tijd onklaar.

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in een referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid van de Britten voor de brexit. De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Met het opzeggen van het lidmaatschap eind maart 2017 werd vastgelegd dat het land dit jaar op 29 maart om 23.00 uur Britse tijd de EU verlaat (het is dan bij ons net 30 maart). Premier Theresa May heeft in Brussel echter om uitstel van de brexit gevraagd en kreeg dat tot 22 mei.

