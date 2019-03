Eerbetoon aan slachtoffers aanslagen op EU-top

vrijdag 22 maart 2019 , 12:55

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders hebben vrijdag eer betoond aan de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart in Brussel en Westminster. De aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in het metrostation van Maalbeek kostten drie jaar geleden aan 32 mensen het leven. Exact een jaar later vielen in de Londense wijk Westminster vijf slachtoffers.

De leiders namen op hun top in Brussel een minuut stilte in acht, staand aan de ronde vergadertafel met bloemstukken in het midden.

Op luchthaven Brussels Airport en in het metrostation herdachten familie en naasten de slachtoffers in de ochtend al met een minuut stilte. Daarbij waren ook Belgische ministers aanwezig. ,,Drie jaar later zijn we de tragische aanvallen die ons land hebben getroffen niet vergeten’’, aldus premier Charles Michel. Hij stak ’s ochtends samen met Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kaarsjes aan bij een herdenkingsmonument.

Theresa May liet weten dat haar gedachten zijn bij de familie, vrienden en geliefden van de slachtoffers van de vreselijke gebeurtenissen in Westminster van 2017. ,,We zullen nooit buigen voor hen die haat en angst verspreiden en ons trachten te verdelen'', aldus de Britse premier.

