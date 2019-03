Oud-minister Frans Andriessen overleden

vrijdag 22 maart 2019 , 11:18

DEN HAAG (PDC) - Op 89-jarige leeftijd is oud-minister en oud-Eurocommissaris Frans Andriessen overleden. Andriessen was van 1977 tot 1980 minister van Financiën. Hij trad af omdat hij de bezuinigingen van het kabinet-Van Agt I te laag vond. Na een kort lidmaatschap van de Eerste Kamer ging hij begin 1981 aan de slag als Eurocommissaris voor achtereenvolgens concurrentiezaken, landbouw en buitenlandse betrekkingen en handel.

De pragmatische christendemocraat van katholieken huize werd op 23 februari 1967 lid van de Tweede Kamer. In 1971 nam hij het partijleiderschap van de KVP over. Hij leidde de KVP-Tweede Kamerfractie ten tijde van het kabinet-Den Uyl. In zijn tweede en derde termijn als Eurocommissaris was hij tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Van 1990 tot 2009 was Andriessen hoogleraar Europese Integratie aan de Universiteit Utrecht.

Terug naar boven