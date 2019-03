May: duidelijke keuzes voor Brits parlement

vrijdag 22 maart 2019 , 0:56

BRUSSEL (ANP) - Het is nu aan het Britse parlement om te bepalen hoe en wanneer het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Premier Theresa May zei nadat ze akkoord was gegaan met het aanbod van de EU-leiders om de brexit uit te stellen dat de parlementariërs ,,duidelijke keuzes’’ hebben.

De brexitdatum van 29 maart is in ieder geval van tafel. Als het Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een nieuwe keuze te maken. Een no-dealbrexit, verkiezingen, een nieuw referendum of zelfs intrekking van het brexitbesluit zijn nog mogelijk.

May vindt het echter de plicht van het parlement om uitvoering te geven aan het vertrekbesluit uit het referendum van 2016. Zij zal volgende week opnieuw proberen het Lagerhuis achter het terugtrekkingsakkoord te krijgen.

