EU: brexituitstel tot 22 mei onder voorwaarde

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

De regeringsleiders hebben daar na urenlang beraad een knoop over doorgehakt op een top in Brussel. Hiermee ligt de keuze voor wat voor soort brexit er komt, en wanneer, helemaal in Londen. De Britse premier Theresa May heeft de voorstellen aanvaard, zei EU-president Tusk. Alle brexitopties liggen volgens hem nog steeds open tot 12 april: een vertrek met een akkoord, zonder akkoord, een lang uitstel of intrekking van de brexit.

De 27 regeringsleiders waren 's middags ruim 1,5 uur in gesprek met May over haar verzoek voor een uitstel tot 30 juni. Die datum stuit op bezwaren omdat tussen 23 en 26 mei Europese verkiezingen worden gehouden. May wil daar onder geen beding aan meedoen.

De verwachting is dat zij het terugtrekkingsakkoord volgende week voor de derde keer voorlegt aan het parlement. Mocht dat weer een nee worden, dan verwacht de EU voor 12 april duidelijkheid van het Verenigd Koninkrijk over welke keuze het maakt, staat in een verklaring. Komen er geen verkiezingen, dan lijkt een brexit zonder afspraken de enige optie. De leiders roepen daarom iedereen op zich daar ook goed op voor te bereiden.

