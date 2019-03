Brexit en China hoofdingrediënten EU-top

donderdag 21 maart 2019 , 4:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders, inclusief premier Mark Rutte, komen donderdag en vrijdag in Brussel bijeen voor hun traditionele voorjaarstop. Op de agenda staan de brexit en China als prominente onderwerpen.

Donderdag om 15.30 uur geeft de Britse premier Theresa May eerst een toelichting op haar verzoek om uitstel van de brexit. Die is nu op 29 maart maar May wil de deadline verschuiven naar 30 juni. Na haar praatje moet May de zaal uit en praten de 27 andere leiders verder over het vertrek van de Britten uit de EU.

Rond 19.00 uur geven EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker een persconferentie. Om 19.30 uur begint het werkdiner, waar May weer aanschuift. Dan ligt China op tafel. De leiders zullen discussiëren over de beste strategie om met de grootmacht om te gaan.

Vrijdag begint met een feestje. Vanaf 09.30 uur viert de EU met de premiers van Liechtenstein, IJsland en Noorwegen het 25-jarig bestaan van de Europese Economische Ruimte waarin de totaal 31 landen nauw samenwerken. Om 10.35 uur begint de laatste sessie van de EU-top, over de economie, het klimaat en desinformatie. De top eindigt rond 13.45 uur met persconferenties.

