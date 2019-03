EVP schorst partij Viktor Orbán

woensdag 20 maart 2019 , 19:50

gewijzigd

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BRUSSEL (ANP) - De Europese Volkspartij (EVP) schorst met onmiddellijke ingang Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, onder meer vanwege zijn postercampagne tegen Europees Commissievoorzitter Juncker. Dat heeft partijvoorzitter Joseph Daul bekendgemaakt na een stemming (190 tegen 3) in Brussel.

Fidesz mag voorlopig geen enkele EVP-bijeenkomst meer bijwonen en heeft dus ook geen stemrecht. Daarnaast mag de partij geen kandidaten voor functies meer voorstellen.

De stafchef van Orbán had eerder op de dag aangekondigd dat Fidesz de EVP direct zou verlaten als de partij wordt geschorst. Maar die stap zet de partij niet. ,,Dit was een goed besluit, alle wegen voor de EVP en onze partij zijn opengebleven'', reageerde Orbán. Hij zei dat Fidesz haar rechten vrijwillig opschort. ,,Een manier om de patstelling te doorbreken. De eenheid binnen de EVP is bewaard gebleven.'' Maar hij is donderdag niet welkom op een bijeenkomst van EVP-kopstukken voorafgaand aan een EU-top.

Orbán bood eerder excuses aan aan een aantal EVP-partijen, omdat hij hen begin deze maand ,,nuttige idioten'' genoemd vanwege hun kritiek op hem. Het CDA, een van de EVP-partijen die de positie van Fidesz in het machtige centrumrechtse blok ter discussie stelden, nam geen genoegen met de spijtbetuiging.

EVP-vicevoorzitter Esther de Lange (CDA) sprak van ,,een ongekend harde sanctie en dus een duidelijk signaal aan het adres van Fidesz. Wanneer er rode lijnen worden overschreden moeten daar consequenties aan verbonden zijn.’’

De migrant-onvriendelijke regering-Orbán ligt al langer onder vuur en wordt beticht van aanvallen op de onafhankelijke rechtspraak en de pers- en onderwijsvrijheid. Met de campagne tegen Juncker werd voor een deel van de EVP de grens overschreden.

Terug naar boven