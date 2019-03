Lagerhuis in spoeddebat op verzoek Labour

woensdag 20 maart 2019 , 16:45

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement houdt woensdag een spoeddebat over het verzoek van premier Theresa May aan de EU om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Volgens de huidige planning verlaat het Verenigd Koninkrijk 29 maart om 23.00 uur Britse tijd de Europese Unie. Het is dan bij ons net 30 maart.

Het Britse Lagerhuis heeft tot twee maal toe de basisovereenkomst die premier May met Brussel over de brexit heeft gesloten, afgewezen. May zei in het Lagerhuis dat ze daarom EU-president Donald Tusk in een brief om uitstel tot eind juni heeft gevraagd.

De 'brexitman' van de grootste oppositiepartij, Keir Starmer van Labour, heeft onmiddellijk om een debat verzocht. In de visie van zijn partij is het uitstel te kort om een nieuwe koers in het brexitbeleid in te slaan en uit de impasse te komen.

Parlementsvoorzitter John Bercow gaf Starmer zijn zin en besloot dat er een spoeddebat van drie uur lang komt, meldden Britse media.

