Premier May vraagt uitstel brexit tot 30 juni

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd om uitstel van de brexit tot 30 juni. Ze deed dat verzoek in een brief aan EU-president Donald Tusk.

De tijd dringt voor May, want haar land moet over 9 dagen de EU verlaten. De Britten kunnen die deadline niet eenzijdig verlengen. Daar moeten de andere 27 EU-lidstaten unaniem mee instemmen.

May schrijft in de brief aan Tusk dat ze haar deal nog een keer wil voorleggen aan het Lagerhuis. Ze wilde dat eigenlijk deze week al doen, maar parlementsvoorzitter John Bercow stak daar een stokje voor. Daardoor is het volgens de Britse premier niet mogelijk een derde stemming te houden voordat de Europese leiders deze week bijeen komen.

De premier maakte ook duidelijk dat ze niet wil dat haar land weer meedoet aan de Europese verkiezingen. Dat is volgens haar niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in mei. Het nieuwe parlement wordt vervolgens in juli geïnstalleerd.

May motiveerde haar verzoek woensdag in het Lagerhuis. Ze zei dat het in haar ogen ,,onacceptabel'' is Britse kiezers te vragen drie jaar na het brexitreferendum toch weer nieuwe Europarlementariërs naar Brussel te sturen. ,,Als premier ben ik niet bereid de brexit verder uit te stellen dan tot 30 juni'', beklemtoonde ze.

Het Britse Lagerhuis had May een mandaat gegeven om de EU om uitstel te vragen. De parlementariërs hebben haar brexitdeal al twee keer weggestemd, maar willen ook geen brexit zonder akkoord over de scheidingsvoorwaarden. Die politieke impasse is ook in Brussel een bron van veel frustratie.

Voorzitter Bercow van het Britse Lagerhuis ging maandag nog voor het plan liggen het brexitakkoord deze week nogmaals in stemming te brengen. Volgens Bercow mag pas weer gestemd worden over de deal als die noemenswaardig is aangepast. Gesleutel aan de tekst is volgens hem niet voldoende.

