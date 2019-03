Duits staatsfonds moet overnames voorkomen

woensdag 20 maart 2019 , 8:48

Bron: © Liesbeth Weijs

BERLIJN (ANP) - Duitsland wil een staatsfonds oprichten om daarmee te voorkomen dat belangrijke bedrijven in buitenlandse handen vallen. Dat hebben regeringsbronnen aan persbureau Reuters laten weten. Het fonds zou bij onwelkome overnames samen met bedrijven aandelen moeten opkopen.

Een dergelijk fonds werd vorige maand voor het eerst voorgesteld door minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Die wilde een meer beschermend beleid voor met name de industrie. Er wordt nu gewerkt aan wetgeving zodat het staatsfonds eind dit jaar actief kan zijn.

De Duitse stap is een reactie op Chinese staatsbedrijven die steeds vaker in cruciale sectoren investeren. De overname van robotmaker Kuka in 2016 was daarbij voor Duitsland een alarmsignaal. De Europese leiders bespreken deze week bij een top in Brussel ook manieren om investeringen door Chinese bedrijven aan banden te leggen.

