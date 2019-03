Nederlandse ondernemers steeds beter voorbereid op brexit

dinsdag 19 maart 2019 , 9:30

UTRECHT (ANP) - Een groeiend aantal Nederlandse ondernemers heeft zijn zaakjes op orde voor de brexit. In het eerste kwartaal van dit jaar is het percentage bedrijven dat niet goed is voorbereid op de brexit geslonken naar 17 procent, van 29 procent een kwartaal eerder. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een rondvraag bij 233 ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

Het merendeel van de zakenlieden geeft aan ,,enigszins voorbereid'' te zijn op de brexit. Ongeveer een derde van de bedrijven is zelfs ,,goed voorbereid''. De meeste ondernemers die een plan hebben gemaakt of maatregelen hebben getroffen voor de brexit, legden extra voorraden aan. Velen van hen doen dat in de vorm van een buffer in Nederland.

Bedrijven zijn verder niet al te bezorgd over de toekomst. Het merendeel schat de zakelijke vooruitzichten in het Verenigde Koninkrijk als gevolg van de brexit in als neutraal.

