Conservatieven gepolst voor EU-verkiezing

zaterdag 16 maart 2019 , 12:38

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse Conservatieve Partij is de leden gaan polsen over deelname een de Europese verkiezingen in mei. Het land moet volgens de plannen 29 maart de EU verlaten. Daar is een basisovereenkomst over die premier Theresa May met Brussel heeft gesloten. Haar brexitdeal is echter al twee keer door een grote meerderheid in het Lagerhuis verworpen.

May voert volgens Britse media overleg om te kijken of ze het dinsdag nog een keer kan proberen. Het Engelse spreekwoord luidt: 'Third time 's the charm' (drie keer is scheepsrecht). Maar voor het geval het weer niet lukt, heeft Ashley Fox, Conservatief europarlementariër, partijgenoten in het Britse parlement geschreven of ze met kandidaten kunnen komen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Het Lagerhuis heeft al gestemd voor uitstel van de brexit. Er is namelijk nog steeds geen geldende overeenkomst tussen Brussel en Londen over wat er na de brexit met hun handelsrelatie en betrekkingen gebeurt.

