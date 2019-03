Koolmees trekt aan bel over EU-plan voor WW

zaterdag 16 maart 2019 , 12:35

BRUSSEL (ANP) - Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) maakt zich ,,grote zorgen over nieuwe, ingrijpende sociale EU-wetgeving die er in Brussel doorheen gejaagd dreigt te worden’’. In het wetsvoorstel kunnen werknemers uit andere landen die hun baan verliezen en recht op WW hebben ervoor kiezen hun uitkering zes maanden te laten uitbetalen in hun woonland. Volgens Koolmees geeft die optie een verkeerde prikkel, zei hij na afloop van overleg met zijn EU-collega's in Brussel.

Nederland vreest dat arbeidsmigranten zo het land met de hoogste uitkering kiezen. Bovendien blijkt uit cijfers dat weinig werklozen die hun uitkering exporteren snel een nieuwe baan vinden terwijl het beleid er juist op gericht moet zijn dat mensen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan.

Nederland staat niet alleen. Denemarken, België, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland zijn evenmin blij met de plannen, waarover mogelijk dinsdag een besluit valt. Sinds januari onderhandelen de EU-landen, de Europese Commissie en het Europees Parlement over het pakket sociale wetgeving waar geharmoniseerde werkloosheidsmaatregelen deel van uitmaken.

In Nederland heeft een buitenlander die in loondienst werkt voor een Nederlands bedrijf, in Nederland woont en premies betaalt dezelfde rechten als een Nederlandse collega. Hij of zij moet 26 van de 36 weken hebben gewerkt om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering en de werkloosheid mag niet de eigen schuld zijn. Elders opgebouwde rechten kunnen meetellen.

Die uitkering gaat meteen op de eerste dag van de onvrijwillige werkloosheid in. De EU-ministers willen dat die termijn naar een maand gaat.

