Turkse minister: Turkije verwacht respect EU, geen inmenging

BRUSSEL (ANP) - De EU zou een ,,betrouwbaar anker’’ moeten zijn voor Turkije. Ankara verwacht geen inmenging van de EU maar erkenning en respect voor de hervormingen op het gebied van rechtsstaat en mensenrechten waarmee president Erdogan naar normalisering in het land toewerkt. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu in Brussel na afloop van overleg met de EU voor het eerst sinds vier jaar.

Volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini kwam een ,,reeks van onderwerpen in een eerlijke sfeer ter sprake’’, waaronder mensenrechten. ,,Liever dan rode lijnen trekken wil ik samenwerken om de situatie op concrete wijze te verbeteren. Nu de noodtoestand in Turkije voorbij is, hoop ik dat dit de komende maanden gebeurt.’’ Çavuşoğlu wees erop dat zijn land lid is van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, ,,waar zaken altijd aanhangig kunnen worden gemaakt''.

Hij zei ook dat Turkije ,,een eerlijke bijdrage’’ levert aan het migratieprobleem, maar klaagde dat sommige EU-lidstaten weigeren mensen op te nemen. ,,Nederland en Duitsland zijn daarin wel zeer behulpzaam geweest.’’

Çavuşoğlu wil verder dat er nieuw leven wordt geblazen in de onderhandelingen over Turks EU-lidmaatschap. Die liggen nagenoeg stil. Het Europees Parlement stemde woensdag voor een formele opschorting van de toetredingsgesprekken vanwege de ondergraving van de rechtsstaat, beperking van de persvrijheid en de detentie van tienduizenden Turken.

Mogherini wilde hier desgevraagd niet op in gaan. In de verklaring ,,herbevestigt de EU het belang van de betrekkingen tussen de EU en kandidaatland Turkije’’. Çavuşoğlu waarschuwde dat ,,de veiligheid van de EU grotendeels afhankelijk is van Turkije.’’

