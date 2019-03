6,2 miljard euro donorhulp Syrië in 2019

donderdag 14 maart 2019 , 19:50

BRUSSEL (ANP) - Op de internationale donorconferentie voor Syrië in Brussel is in totaal voor 8,3 miljard euro internationale steun toegezegd voor humanitaire hulp aan Syriërs, zowel in eigen land als voor opvang in omringende landen. Daarvan is 6,2 miljard euro voor dit jaar bestemd.

De Europese Commissie stelt uit de EU-begroting 2 miljard euro beschikbaar voor 2019 en legt alvast 560 miljoen euro voor 2020 opzij. De EU-lidstaten zegden in totaal 4,22 miljard euro toe.

Volgens EU-commissaris Johannes Hahn (nabuurschapsbeleid) heeft ,,een hele generatie die geen ervaring heeft met wat normaal is ons nog altijd nodig. De EU gaat meer investeren in onderwijs, gezondheidszorg en werk zodat vluchtelingen onafhankelijker worden en in waardigheid kunnen leven.''

De VN zeggen dit jaar bijna 4,9 miljard euro nodig te hebben voor Syrische vluchtelingen in landen als Libanon en Jordanië en 2,9 miljard euro voor hulp binnen het land.

