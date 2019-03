EU-parlement stemt in met Ier in directie ECB

donderdag 14 maart 2019 , 16:01

Bron: Wikimedia/Epizentrum

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft de voordracht goedgekeurd van de Ier Philip Lane als directielid van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. Ook met de benoeming van twee andere mannen in financiële topfuncties in EU-instellingen stemde het parlement in. Een poging van de Groenen de benoemingen uit te stellen vanwege de wanverhouding tussen mannen en vrouwen in de financiële top, strandde.

De groene en de liberale fractie in het EU-parlement wilden eerst garanties van Brussel dat in de toekomst meer vrouwen worden gekandideerd, maar werden overstemd. Wel nam het voltallige parlement een resolutie aan waarin de regeringen, de Europese Commissie en de Eurogroep worden opgeroepen actief te ijveren voor genderevenwicht in financiële topbanen.

Philip Lane, nu nog gouverneur van de Ierse centrale bank, volgt op 1 juni de Belg Peter Praet, de huidige hoofdeconoom van de ECB-directie, op. De EU-leiders moeten dit volgende week op hun top in Brussel formeel bekrachtigen.

