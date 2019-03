EU-parlement verdeeld over handelsoverleg VS

donderdag 14 maart 2019 , 14:52

Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is verdeeld over het starten van onderhandelingen tussen de EU en de Verenigde Staten over een beperkt vrijhandelsakkoord. De parlementariërs konden het donderdag niet eens worden over een standpunt.

De Europese Commissie wil snel beginnen met gesprekken over het wegnemen van handelsbarrières en verlaging van de heffingen op industriële en visserijproducten. Het EU-parlement moet een eventuele deal goedkeuren.

Volgens EU-parlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zijn onderhandelingen met de regering-Trump ,,zwaar controversieel'' in het parlement en kan de verdeeldheid invloed hebben op het besluit van de lidstaten om het mandaat dat de commissie nodig heeft goed te keuren. De EU-handelsministers moeten dat formeel nog doen.

De (handels)relaties tussen beide grootmachten staan onder druk door de heffingen die Washington vorig jaar oplegde voor buitenlands staal en aluminium. Onder meer de EU nam direct tegenmaatregelen.

