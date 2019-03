Nederland 'welwillend' over uitstel brexit

donderdag 14 maart 2019 , 13:39

DEN HAAG (ANP) - Nederland staat welwillend tegenover een mogelijk uitstel van de brexit, maar dan moeten de Britten wel met goede argumenten komen. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reageert hiermee op de oproep van Europees president Donald Tusk.

Een uitstel zal door het VK moeten worden aangevraagd, benadrukt Blok. ,,Nederland is op zich welwillend maar het is wel van groot belang dat Londen daarbij goed aangeeft waarvoor ze dat uitstel willen gebruiken.''

Tusk wil dat de EU-landen openstaan voor een lang uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk het nodig acht zijn brexitstrategie te heroverwegen. De president is vrijdagochtend bij premier Mark Rutte in Den Haag om hierover te praten. Tusk gaat in aanloop naar de Europese voorjaarstop volgende week in Brussel ook naar andere leiders om hen te vragen serieus te kijken naar deze optie.

Het Britse parlement stemt later donderdag over de vraag of May uitstel moet gaan regelen.

