Tusk opent deur naar lang uitstel brexit

donderdag 14 maart 2019 , 10:21

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Donald Tusk gaat de regeringsleiders van de EU-landen oproepen open te staan voor een lang uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk het nodig acht zijn brexitstrategie te heroverwegen en daar consensus rond te bouwen. Tusk spreekt in aanloop naar de voorjaarstop van volgende week in Brussel veel leiders en gaat hun vragen serieus te kijken naar deze optie.

De Britse premier Theresa May zei woensdag dat haar land fors uitstel riskeert als niet snel een uitweg wordt gevonden uit de impasse in het Lagerhuis. Parlementariërs hebben haar akkoord over een ordelijke brexit al twee keer verworpen en keerden zich woensdag ook tegen een vertrek zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden.

May zegt dat haar regering kan aansturen op een korte technische verlenging als het Lagerhuis de deal alsnog steunt. Zo niet dan dreigt volgens haar een veel langer uitstel. Dat kan betekenen dat het Verenigd Koninkrijk toch moet meedoen aan de Europese verkiezingen.

Het Britse parlement stemt donderdag over de vraag of May uitstel tot 30 juni moet gaan regelen. In Brussel wordt gezegd dat een kort uitstel alleen zinvol is als de Britten uitzicht bieden op een oplossing.

