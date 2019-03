Brexitdeal van premier May weer weggestemd

dinsdag 12 maart 2019 , 20:55

gewijzigd

Bron: parliamentary.uk

LONDEN (ANP) - Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van premier Theresa May opnieuw verworpen. Het akkoord kreeg 242 stemmen voor en 391 tegen. In de aanloop naar de stemming was al duidelijk geworden dat de regering vermoedelijk opnieuw een zware nederlaag stond te wachten.

Premier May reageerde teleurgesteld op haar nederlaag. Ze noemde het akkoord dat zij sloot ,,de beste en enige deal die beschikbaar is''. Het Lagerhuis stemde in januari ook al tegen haar deal met de Europese Unie. Toen waren 432 Lagerhuisleden tegen en 202 voor.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog zeventien dagen te gaan tot het vertrek uit de EU. Nu de deal van May weer is afgewezen, mag het Lagerhuis de komende dagen stemmen over hoe het verder moet. Een eerste stemming op woensdag draait om de vraag of de Britten zonder deal de EU moeten verlaten.

Als die no-deal optie wordt afgewezen, mag een dag later worden gestemd over uitstel van de brexit. May benadrukte na de stemming dat de EU wel zal willen weten wat de Britten gaan doen als uitstel wordt verleend. ,,Stemmen tegen een no-deal en voor uitstel zal onze problemen niet oplossen'', beklemtoonde ze.

May had aan de vooravond van de laatste stemming nog nieuwe afspraken gemaakt over de zogeheten backstop, de garantieregeling die moet voorkomen dat een harde grens terugkeert tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Haar juridisch topadviseur Geoffrey Cox concludeerde dinsdag echter dat die afspraken de Britten niet de mogelijkheid geven zich eenzijdig terug te trekken uit de regeling.

De backstop kan tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde tijd deel blijft uitmaken van een douane-unie met de EU. Brexit-hardliners wilden garanties dat de regeling tijdelijk zou zijn of dat hun land er zelf uit zou kunnen stappen.

