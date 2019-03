EU wil herziening straf Iraanse advocate

dinsdag 12 maart 2019 , 12:47

Bron: European Commission

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - De gevangenisstraf van minstens zeven jaar die de bekende Iraanse mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh kreeg opgelegd moet onmiddellijk worden herzien, vindt de Europese Unie. EU-buitenlandchef Federica Mogherini noemt de veroordeling een ,,zorgwekkende ontwikkeling’’.

Ook de celstraf van zes jaar die Sotoudehs echtgenoot Reza Khandan in januari kreeg, zou opnieuw moeten worden bekeken. Iran moet sowieso hun recht om in beroep te gaan respecteren, staat in een verklaring. Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani sprak een krachtige veroordeling uit over de straf voor de 55-jarige Sotoudeh, die in 2012 de Sacharovprijs van het parlement voor de vrijheid van denken kreeg.

Sotoudeh werd na een eerdere celstraf vorig jaar juni opgepakt nadat ze vrouwen had vertegenwoordigd die uit protest zonder hoofddoek in het openbaar waren verschenen. De EU wijst erop dat Iran een verdrag heeft ondertekend waarvan het recht op vreedzaam protest en vrijheid van meningsuiting hoekstenen zijn.

