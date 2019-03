Juridisch adviseur Cox: Risico permanente backstop verminderd, maar niet weggenomen

dinsdag 12 maart 2019 , 13:11

LONDEN (ANP) - De juridische topadviseur van de Britse regering, 'attorney general' Geoffrey Cox, heeft naar voren gebracht dat de nieuwe afspraken van premier May over de 'backstop' nog steeds geen mogelijkheden biedt voor het land om zich eenzijdig terug te trekken uit de overeenkomst met de EU over Noord-Ierland. May stelde dat dit wel zo was, in de hoop op extra stemmen in het Lagerhuis voor haar brexitdeal.

Ze is maandagavond naar Straatsburg gegaan om met de EU-top over de kwestie te praten. De stemming over haar brexitdeal staat nog voor dinsdagavond op het programma. In de vorige stemming half januari werd haar brexitdeal met een kolossale meerderheid door het Lagerhuis weggestemd. Het grootste probleem is wat er na de brexit met het Britse Noord-Ierland gebeurt ten opzichte van EU-lid Ierland.

De tijdelijke regeling voor Ierland uit May's deal wordt 'backstop' genoemd. Voorstanders van een breuk met de EU steunen May's plan niet omdat het hele land feitelijk in de douane-unie moet blijven zo lang er geen oplossing voor Ierland is. Als die oplossing nooit komt, zouden de Britten ook nooit van de EU loskomen.

May kwam uit Straatsburg terug met naar eigen zeggen ,,juridisch bindende veranderingen'' waarmee Londen op eigen initiatief een einde aan de 'backstop' zou kunnen maken als een oplossing uitblijft. Deze visie heeft Cox duidelijk niet. Dat ruïneert het plan van de premier om met haar 'nieuwe afspraken' tegenstanders van haar brexitdeal alsnog over te halen om voor te stemmen.

