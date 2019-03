Ierse premier: brexit-uitkomst positief

dinsdag 12 maart 2019 , 10:59

Bron: European Commission

DUBLIN (ANP/RTR) - De Ierse premier Leo Varadkar noemt de uitkomst van de laatste afspraken tussen de Britse premier May en de EU in Straatsburg over de brexit positief. Hij hoopt dat het Britse parlement de deal dinsdag tijdens een stemming in het Lagerhuis zal steunen. ,,Ik hoop en vertrouw erop dat de terugtrekkingsovereenkomst nu zal worden aangenomen door het Lagerhuis'', aldus Varadkar.

Wettelijk bindende brexit-verzekeringen die het Verenigd Koninkrijk kreeg van de Europese Unie ondermijnen de backstopregeling niet bij het vermijden van een harde grens op het eiland Ierland, zei de Ierse premier dinsdag. ,,De brexit was een donkere wolk over meerdere maanden, vooral de dreiging van een 'no deal'. Een positieve stemming kan het vertrouwen herstellen'', aldus Varadkar.

De afspraken tussen Juncker en May zijn een aanvulling op de reeds onderhandelde exit-overeenkomst en een politieke verklaring, zei Varadkar. Dit heeft geleid tot ,,extra duidelijkheid, herverzekering en garanties'' om angsten en zorgen over de backstop te bestrijden.

Het is volgens hem duidelijk dat de backstopregeling aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland van toepassing is totdat er overeenstemming is over een betere variant. Het is de bedoeling om Groot-Brittannië niet gevangen te houden in dit systeem, zei hij.

Ook de prominente brexiteer en voormalig brexitminister David Davis zei dinsdag dat de deal van premier Theresa May acceptabel kan zijn als de juridische topadviseur van de regering duidelijk heeft gemaakt dat de nieuwe garanties rechtskracht hebben. ,,Al die dingen samen, maken dit zo ongeveer acceptabel, maar het hangt erg zwaar af van een robuuste, duidelijke reactie van procureur-generaal Geoffrey Cox'', zei Davis tegen Talk Radio.

